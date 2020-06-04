أصالة تدعو لرجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر : حرصت الفنانة أصالة نصري، على الدعاء للفنانة القديرة رجاء الجداوي، بعد إصابتها بوباء كورونا ودخولها المستشفى. وكتبت أصالة، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "‏الله يشفي ستّ الطيّبات ..القلّب النّقي والروح الحلوة.. عافاكي الله يا غاليتنا والقدوة ‎.. رجاء الجداوي". Advertisements وتتواجد رجاء الجداوي داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية، حيث تخضع للعلاج من فيروس كورونا (كو فيد 19). وشاركت رجاء الجداوي في رمضان المنقضي بمسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود ‏قابيل، علي قاسم، وأحمد صفوت.‎

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