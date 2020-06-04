كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 05:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد علاء الأفضل يليه محمد أبو داوود في استفتاء "الخليج 365" اليوم كأفضل ممثل دور ثان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر الفنان محمد علاء في استفتاء "الخليج 365 الفني" في قائمة أفضل ممثل دور ثان في رمضان 2020، اليوم الموافق الخميس 4 يونيو.

وجاء محمد علاء في المركز الأول، حيث حصد 12476 صوتًا، بما يعادل 17,61%، ثم يليه في المركز الثانى محمد أبو داوود بـ8766 صوتًا، بما يعادل 12,37%، بينما المركز الثالث كان من نصيب محمد جمعة.

ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا

يُذكر أن محمد علاء خاض السباق الرمضاني بمسلسل "البرنس"من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.