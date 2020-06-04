كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 05:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر نيللى كريم أفضل ممثلة كوميدية في استفتاء "الخليج 365" اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفوقت الفنانة نيللي كريم على الفنانة انتصار في استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل ممثلة كوميدية في 2020، اليوم الموافق الخميس 4 يونيو.

وجاءت نيللى كريم في المركز الأول، حيث حصدت 27133 صوتًا، مايعادل40,61%، فيما جاءت انتصار في المركز الثاني، واحتلت ويزو المركز الثالث.

ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا

الجدير بالذكر أن نيللى كريم خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب، ودنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين.