كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 05:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد فهمى يتصدر قائمة أفضل ممثل كوميدي في استفتاء "الخليج 365" اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر الفنان أحمد فهمى، في استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل ممثل كوميدى في رمضان 2020، اليوم الموافق الخميس 4 يونيو.

وجاء أحمد فهمى في المركز الأول، حيث حصد 24240 صوتًا، بنسبة 25,55%، وجاء في المركز الثاني حمدى الميرغني بـ20773 صوتًا، بينما احتل المركز الثالث عمرو رمزي.

ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا

يُذكر أن "فهمي" خاض السباق الرمضاني بمسلسل "رجالة البيت"، وهو من بطولته ويشاركه في البطولة كلا اكرم حسنى، ويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.