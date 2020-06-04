ملكة جمال ماليزيا تقع في خطيئة العنصرية.. ومطالبات بتجريدها من اللقب

متابعة بتجــــــــــرد: اعتذرت ملكة جمال ماليزية بعد نشرها تعليقاً على «إنستغرام» تنصح فيه السود «بالتهدئة من روعهم» في إطار احتجاجات الولايات المتحدة العنيفة ضد عنصرية الشرطة، بعدما أثار ضجة على الإنترنت، بما في ذلك إدانة من بطل فيلم «كريزي ريتش إيجنز» هنري غولدنغ.

لكن سامانثا كايتي جيمس التي مثلت ماليزيا في مسابقة ملكة جمال الكون عام 2017 في الولايات المتحدة، كتبت على «إنستغرام» هذا الأسبوع «إلى السود أقول، هدّئوا من روعكم، اعتبروا الأمر تحدياً لتكونوا أقوى. اخترتم أن تولدوا أشخاصاً (ملونين) في أمريكا لسبب ما لتتلقنوا درساً معيناً».

واستفز هذا المنشور مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومن بينهم الممثل الإنجليزي من أصل ماليزي هنري غولدنغ.

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ووقع أكثر من 80 ألف شخص عريضة على الإنترنت تطالب بتجريد جيمس البالغة من العمر 25 عاماً من لقب ملكة جمال ماليزيا الذي فازت به في عام 2017.

كذلك، انتقد منظمو مسابقة ملكة جمال ماليزيا التعليقات ووصفوها بأنها «غير لائقة ومسيئة وغير مقبولة ومؤذية».

وبعد تلك الحملة، نشرت جيمس الثلاثاء اعتذاراً جاء فيه «تلقيت الرسالة وأنا آسفة أعلم أنكم تشعرون بالألم. أنا لست مكانكم لفهم هذا الأمر بشكل تام».