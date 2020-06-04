مكسيم خليل: أعمالي تتعرض للتهميش وغسان في “أولاد آدم” استثناء

متابعة بتجــــــــرد: كد الممثل مكسيم خليل في حوار تلفزيوني أن هناك حرباً إعلامية منظمة ضده من سنوات تمكنت من تهميش العديد من أعماله عن قصد.

لكنه أشار إلى أن دوره في مسلسل «أولاد آدم» الذي شارك فيه برمضان 2020 عبر شخصية «غسان يونس» كان قوياً ولم يستطيع أحد تهميشه.

مكسيم الذي عبر عن سعادته بردة الفعل على دوره أكد أن الهدف الأساسي من كل شخصية يقدمها هو استمتاعه بالشخصية بالدرجة الأولى وليس فقط إمتاع الناس، مشيراً إلى أن شخصية غسان أدخلته في متاهات جديدة.

ورفض مكسيم منطقياً أن تكون له مشاركة في الجزء الثاني من العمل في حال تم إنتاجه لأن «الحدوتة خلصت» على حد قوله.

Advertisements

وقال إن فكرة بناء جزء ثانٍ للعمل على خلفية نجاح الجزء الأول ستدخل في مطبات وقد تتطلب تنازلات كثيرة خاصة في شخصية غسان.

وأشار إلى أن العمل قد يتحول إلى مسلسل رعب لأنه سيعمد على قتل الأبطال الواحد تلو الآخر.

وفي سؤال حول ما غردت به أليسا بأن الدور الذي قدمه من أجمل الأدوار بالدراما العربية، قال مكسيم إنه ليس بصدد تقييم نفسه.

وأشار إلى أنه قدم بالسنوات الماضية شخصيات يحترمها ولها مكانة خاصة عنده لكن لم يحظ بعضها بالطريق التسويقي الصحيح كشخصيته في «صانع الأحلام».