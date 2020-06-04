تأييد حبس أحمد الفيشاوي عاماً والسبب “دينا”

متابعة بتجـــــــــرد: أيدت محكمة جنح مستأنف الدقي الحكم الصادر بحبس الفنان المصري أحمد الفيشاوي لمدة عام في جنحة الامتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور لابنته «دينا»، وذلك بعد رفضها المعارضة الاستئنافية التي تقدم بها الفنان على الحكم الصادر بحقه.

وأصدرت المحكمة حكمها، اليوم الأربعاء، رغم أنه كان من المقرر صدوره في جلسة 10 يونيو الجاري، إلا أنه تقرر تعديل موعد الجلسة لتصبح اليوم الأربعاء.

يذكر أن المحامي شعبان سعيد، وكيل ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، قد تقدم للمحكمة بـ 3 حوافظ مستندات، منها ما يفيد بمقر إقامته المدونة في الدعوى والمثبتة في جواز سفره، فضلاً عن شهادة تحركات تفيد بارتياده عدداً من دول العالم، ما يعكس ثراءه، مقراً بتوافر أركان الجريمة بشأن الجنحة الراهنة.