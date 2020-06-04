مريم أوزرلي تتضامن مع الثورة في الولايات المتحدة على طريقتها

متابعة بتجـــــــــرد: تضامنت النجمة التركية مريم أوزرلي مع المواطن الأميركي جورج فلويد الذي توفّي على يد أحد عناصر الشرطة الأميركية خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أشعل ثورة شعبية في الولايات المتحدة الأميركية رافضة العنصرية تجاه أصحاب البشرة السوداء، علماً أن فلويد أسود البشرة قُتل على يد شرطي أبيض البشرة.

وعبّرت أوزرلي عن استنكارها لقتل فلويد وتضامنها معه على طريقتها الخاصة، فنشرت صورة عبر صفحتها لرسم على شكل قلب مصنوع من مجموعة من الأيادي لألوان بشرة مختلفة.

وهدفت الممثلة التركية من هذا المنشور إلى إيصال رسالة اللاعنصرية والمحبة. وعلّقت قائلةً: “لا للعنصرية”.