ماهر جاه يعد المتابعين بأغنية “قويّة كتير”.. وهذا ما كشفه

متابعة بتجـــــــرد: حسم الفنان اللبناني ماهر أخيرًا أمره، وأعلن عن استعداده لطرح أغنية جديدة خلال الأيام المقبلة، لتكون “هيت” الموسم الصيفي لنوادي السهر في لبنان.
ونشر ماهر عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” فيديو من الاستوديو، وعد من خلاله المتابعين بأغنية “قويّة كتير” بحسب قوله.
وكان ماهر جاه قد قال في اتصال في موقع “بتجــــرد” بوقت سابق أن الأغنية الجديدة جميلة جدًا وتناسب أجواء الصيف والسهرات الشبابية؛ حيث كان قد بدأ التحضير لها قبل وقوع أزمة كورونا واتخاذ الدّولة اللبنانية إجراءات التعبئة العامة.
جدير بالذكر أن ماهر جاه برصيده عدد من الأغنيات، آخرها أغنية بعنوان “إنت هي” صدرت في صيف 2019 من كلماته وألحانه وتوزيع Vox Box، وتعاون في الكليب الخاص بها مع المخرجة هيفا فقيه.
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