ماجدة الرومي على غلاف “فوغ”: رسالة حب إلى لبنان

متابعة بتجـــــــرد: تصدرت أيقونة الغناء العربي، الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، غلاف مجلة “ڤوغ” بنسختها العربية لعدد حزيران/يونيو وذلك في أوّل ظهور لها على غلاف مجلة طوال مسيرتها الفنية الممتدة لنحو 45 عاماً.

وتقول ماجدة الرومي في المقابلة التي أصبحت متوفرة بالكامل على موقع المجلة: “أحلم بيومٍ يتحد فيه اللبنانيون، وتزول فيه الفجوات بين الناس فنجتمع تحت مظلة لبنان الوطن وليس تحت مظلات الطائفية”.

وقد تولّى تنفيذ موضوع غلافه فريقٌ جميع أفراده من اللبنانيين داخل قصر الصنوبر، ذلك المعلم التاريخي البارز في بيروت.

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من جهة أخرى، تستعد الماجدة لطرح أغنية جديدة في الفترة المقبلة تحمل عنوان “غنوا بكل اللغات” تأليف الماجدة نفسها، ألحان وتوزيع الموسيقي ميشال فاضل، تسجيل استوديو رالف سليمان، ميكس وماسترينج إدوارد مونيير وتحت إشراف شقيقها ومدير أعمالها عوض الرومي.