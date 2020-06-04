شذى حسون تطرح كليب “أخاف أحجي” من التراث العراقي

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت النجمة العراقية شذى حسون، بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات كليب أغنية بعنوان “أخاف أحجي”، وهي من التراث العراقي.

وكانت شذى قد كشفت عبر صفحتها بموقع فيسبوك منذ عامين عن عزمها تقديم الأغنية، التي نالت شهرتها في العراق في فترة الخمسينيات عندما غنتها للمرة الأولى المطربة زهور حسين.

وكتب الأغنية محمد العزاوي، ولحنها عباس جميل، وتقول كلماتها “أخاف احجي، وعلي الناس يقولون، تولع بالمحبة وصار مجنون، بعد هيهات أفرح قول وأحكي، شو حكي رموني بسهام العيون”.

وكان المطرب العراقي حميد منصور، قد قام أيضا بتقديم الأغنية نفسها في فترة السبعينيات.