معتصم النهار يتصدّر مجددًا بـ”ما فيي”: الأكثر شهرة ومشاهدة

متابعة بتجــــــــرد: يُحقق مسلسل “ما فيي” بجزئه الثاني، من بطولة النجم السوري معتصم النهار والممثلة اللبنانية فاليري أبو شقرا نجاحًا جديدًا.

فقد احتل المسلسل المرتبة الأولى ضمن قائمة الأكثر شهرة وقائمة الأكثر مشاهدة عبر تطبيق شاهد متفوقًا على كل الأعمال التي تعرض حاليًا عبر التطبيق.

وكان المنتج صادق الصباح قد أعلن بعد عرض الحلقة الأخيرة من “ما فيي 2″ عبر شاشة “ام تي في”، عن أنه يتم في الكواليس التحضير لجزء ثالث من المسلسل.

Advertisements

ويشارك في بطولة مسلسل “ما فيي” إلى جانب معتصم النهار، مجموعة من نجوم الدراما السوريين واللبنانيين، من بينهم فاليري أبو شقرا ونادين خوري وزينة مكي ومحمد قنوع وأحمد الزين وبيار داغر وجو طراد ونتاشا شوفاني وإلسا زغيب وغيرهم.