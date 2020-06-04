شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مطربين يبدأون تسجيل ألبوماتهم الجديدة.. أبرزهم أنغام وصابر الرباعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح ألبوماتهم فى 2019، بدأ عدد من المطربين تسجيل ألبوماتهم الجديدة لطرحها في 2020 وبالفعل يعكفون على اختيار أغاني ألبومهاتهم الجديدة، وفى السطورالتالية يرصد ”الخليج 365” أبرزالمطربين، الذين بدأوا فى تحضيرات ألبوماتهم الجديدة.

أنغام:

بدأت النجمه أنغام فى التحضير لألبومها الغنائى الجديد، بعد نجاح كبير في الألبومها الاخيره يحمل اسم"حالة خاصه جدا"، حيث بدأت فى اختيار أغنتين الذى يتعاون فيه الأولي من كلمات الشاعر جمال الخولى وألحان محمدي، وتوزيع الموسيقى أحمد إبراهيم، والثانية من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

تامرعاشور:

يستعد المطرب تامر عاشور لتسجيل أغنية جديدة من ألبومه المقبل الذى بدأ التحضير له بالفعل، وذلك بعد نجاح ألبومه الأخير "أيام" الذى طرحه فى شهرمارس الماضى، حيث اختار عاشور أغنية من كلمات هشام صادق وألحان وتوزيع مايكل صفوت، ولم يستقر على اسمها حتى الآن، ويتعاون أيضا مع الشاعر أحمد المالكى بأغنيتين أخريين.

فارس كرم:

كما بدأ المطرب اللبناني فارس كرم التحضير لألبومه الجديد مع الموزع الموسيقى عمر صباغ ، وذلك بعد طرح آخر ألبوماته الذى حمل اسم "44:36"، وقرر فارس اختيار أغانى متنوعة منها الرومانسية والدرامية، ويتراوح عدد أغانى الألبوم من 10 إلى 12 أغنية، بحسب تصريح عمر صباغ لـ"الخليج 365"، ومن المقرر أن يتم طرحه، لطرحها فى أواخر العام الجارى، أو بداية العام الجديد.

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مصطفي قمر:

يبدأ المطرب مصطفى قمر التحضير لألبومه الغنائى الجديد فى 2020، بعد نجاح ألبومه الأخير “ضحكت ليا”، حيث بدأ فى اختيار أغنيات الألبوم الجديد والذى يتعاون فيه مع الشاعر أحمد المالكى والملحن محمد يحيى، فى أغنية جديدة، ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغنية فى الفترة المقبلة.

صابر الرباعي:

المطرب التونسى صابر الرباعى بدأ فى التحضير لألبومه الجديد، وذلك بعد طرح آخر ألبوماته "صابر 2019"، وقرر صابر اختيار أغانى متنوعة منها الرومانسية والدرامية، ومن المقرر أن يعقد جلسات عمل مع الشعراء والملحنين والموزعين لتنفيذ هذه الأغانى، بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المتواجد داخل البلاد.

محمد نور:

بدأ المطرب محمد نور فى التحضير لألبومه الجديد مع الشاعر الغنائى أحمد علاء الدين، والموزع الموسيقى زووم، وذلك بعدما طرح آخر ألبوماته "مسا مسا"، وقرر نور اختيار أغانى متنوعة منها الرومانسية والدرامية، بحسب تصريحه لـ"الخليج 365"، ومن المقرر أن يعقد جلسات مع باقى الشعراء والملحنين والموزعين لتنفيذ هذه الأغانى، لطرحها فى 2020.

مي كساب:

تعمل المطربة مي كساب على تحضيرات ألبومها الجديد، الذي يشمل 8 أغنيات متنوعة، وتتعاون من خلاله مع عدد من الشعراء والمحلنين، منهم زوجها أوكا، وتامر علي ومحمد عاطف وآخرون.

وانتهت كساب من تسجيل نصف أغنيات الألبوم حتى الآن، استعدادا لإطلاقه بمجرَّد الانتهاء من كامل العمل الذي تطرح فيه نفسها وأداءها بطريقة جديدة،وكانت مى كساب طرحت فى 2019 ألبومها "أنا لسه هنا".