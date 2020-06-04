شكرا لقرائتكم خبر عن طلال سلامة يتعاون مع الموزع أسامة سامى فى أغنية جديدة بعنوان "يومين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب السعودى طلال سلامة مع الموزع أسامة سامى، فى أغنية جديدة تحمل اسم "يومين" باللهجة الخليجية، من كلمات الشاعر محمد القاسمى، وألحان عمرو الشاذلى، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة على اليوتيوب والقنوات الخليجية المختلفة.

من ناحية أخرى عاد المطرب طلال سلامة بعد غياب بـأغنية " لا شعور"، منذ انقطاعه عن الفن قبل 5 سنوات مضت بعد حادث أليم فقد فيه ابنه ودخل على أثره فى أزمة نفسية أثرت على حالته الصحية، والأغنية من كلمات الأمير عبدالله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان أدهم، وتوزيع عباس صباح، وعود صادق جعفر وإيقاعات هانى الدوسرى.

يذكر أن المطرب طلال سلامة تألق العام الماضى خلال حفله الغنائى الذى أقيم فى المملكة العربية السعودية الرياض، ضمن فعاليات سمرات موسم الرياض منتزه الثمامة البرى ومحمية الملك خالد الملكية، بمشاركة النجم السعودى محمد عبدة، قدم طلال خلال حفله عددا من أغانى، وهى "رضنياك"، "عقت الليل"، "عينى عينك"، "ياغايبة"..وغيرها.