شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز فى ذكرى ميلاد الساحر: أتمنى تكون الهدايا بتوصل لك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز في ذكرى ميلاد والده الراحل محمود عبد العزيز، علي صفحته الخاصة بموقع إنستجرام صورة له مع والده وعلق عليها قائلا: "بكرة، إن شاء الله 4 يونيو 2020 عيد ميلاد أبويا، كل سنة وحضرتك طيب وبخير وسعيد فى مكانك الطاهر اللى أتمنى إن ربنا يجمعنى بحضرتك فيه على خير، و لحد ما أجى لحضرتك أتمنى تكون الهدايا بتاعتى بتوصلك وتكون مبسوط وراضى عنى".

وأضاف: "كل سنة وحضرتك ضهرى و سندي وأماني يا أبويا و أخويا وابني و صاحبي.. ورغم المسافة إللى بينا برضه جمعتنا صورة جديدة يوم عيد ميلاد حضرتك .. إلى أن نلتقي فى مكان واحد إن شاء الله (لا إله الا الله سيدنا محمد رسول الله)".

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