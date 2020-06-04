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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز فى ذكرى ميلاد الساحر: أتمنى تكون الهدايا بتوصل لك والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف: "كل سنة وحضرتك ضهرى و سندي وأماني يا أبويا و أخويا وابني و صاحبي.. ورغم المسافة إللى بينا برضه جمعتنا صورة جديدة يوم عيد ميلاد حضرتك .. إلى أن نلتقي فى مكان واحد إن شاء الله (لا إله الا الله سيدنا محمد رسول الله)".
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