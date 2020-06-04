"عيد ميلاد الهيبة".. كريم محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى ميلاد والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر: أحيا الفنان الشاب، كريم محمودعبدالعزيز، ذكري عيد ميلاده والده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، الذي يحل اليوم الخميس 4 يوينو. ونشر كريم عبر حسابه على "إنستجرام" صورة لوالده، وعلق قائلًا: " 4 /6 تاريخ مهم جداً بالنسبالي عيد ميلاد الهيبة..كل سنة وحضرتك في خير وسعادة ونعيم وفي أعلي الدرجات بإذن الله.. قولوا آمين يا رب" يذكر أن الفنان محمود عبدالعزيز من موليد 4 يوينو 1946.

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