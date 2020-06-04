نبيل الحلفاوي يعلق على هبوط منحنى الإصابة بوباء كورونا في مصر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :

حرص الفنان نبيل الحلفاوي، التعليق على هبوط منحنى أعداد المصابين بوباء كورونا في مصر مؤخرا.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، قائلا : "هل بدأ هبوط المنحني بما يعني أن الذروة كانت الأسبوع الماضي؟ أم أن الإلتزام بالكمامات بدأ يظهر أثره؟ أم سبب آخر؟ ننتظر إفادة المتخصصين" .

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وأضاف : "ملحوظة.. ما زالت الأرقام عالية وتشكل ضغطا على المنظومة الصحية ونحتاج مواصلة الالتزام بالاحتياطات المشددة" .

وتعاقد الفنان نبيل الحلفاوي، على بطولة مسلسل "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، لكن تم تأجيله بسبب ظروف فيروس كورونا، وسيتم عرضه في رمضان 2021.