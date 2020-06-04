دانا حمدان لـ"الخليج 365": "أتمنى تجسيد شخصية سعاد حسني"



محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة دانا حمدان عن عشقها الشديد للفنانة الراحلة سعاد حسني، بعد أن قدمت عدة فيديوهات على برنامج التيك توك جسدت خلالها شخصية سعاد حسني في عدد من أغنياتها الشهيرة، وكان آخرها فيديو "لا تجيبلي شكلاتة"، مضيفة: "أشعر أنها قريبة مني للغاية".

وأضافت لـ"الخليج 365": "الفستان الذي صورت به أغنيه (لا تجبلي شكلاتة) ليس ملكي، وإنما فستان مي سليم أختي، وبمجرد أن وقعت عيناي عليه فرحت كثيرا، لأنه يشبه تماما فستان سعاد حسنى خلال الأغنية".

وتابعت: "سألت مى عن الفستان إلا أنها لم تكن تتذكر العمل الذي ارتدته خلاله.. وقد كان الفستان على مقاسي بالصدفة على الرغم من أن مي أرفع مني كثيرا، إلا إن خامته جعلتني، أتمكن من ارتدائه فلم أصدق نفسي".

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وعما إذا كانت تتمنى تجسيد شخصية سعاد حسني في عمل فني يحمل سيرتها الذاتية قالت: "أتمنى بالطبع أن أقدم قصة حياتها، وأنا لا أشبهها وهي صغيرة إلا أنه من الممكن أن أبدو مثلها من خلال استخدام البواريك و الملابس ، وأعتقد إننى أشبها بعض الشىء فى عمر الثلاثينيات من حياتها عندما تغيرت ملامحها".

و عن تطبيق "تيك توك"، قالت: "أهوى كثيرا تقديم فيديوهات عليه، إلا أنني توقفت تماما عن تقديم أي فيديوهات خلال شهر رمضان الماضي حتى أحصل على فترة هدوء ويكون هناك وقت لنفسي ولصيامي وأهلي".

وعن كيفيه قضائها وقت حظر التجول، قالت: "الجميع يعرف إنني مدمنة مشاهدة مسلسلات وأفلام، وأنا مشتركة على جميع المنصات الإلكترونية، وأعكف على متابعه كل شىء خاصة الأفلام الأجنبية المتعلقه بالجرائم والتحقيقات".