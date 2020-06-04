فيديو| انتشال التميمي يكشف خطة مهرجان الجونة في دورته القادمة في ظل كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

كشف انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة، عن الاستعدادات ومخططات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة في ظل الظروف الحالية مع انتشار وباء كورونا.

وقال التميمي، ببرنامج BBC Cinematic الذي يقدمه الإعلامي حسام عاصي : "تأثرنا الأكبر في المهرجان بهذه الدورة في قدرة الناس على السفر والاختلاط والحضور.. عملنا كثير من الإجراءات والتحذيرات".

وتابع: "أولا.. نحن متوجهين لافتتاح أكثر من دار عرض أخرى في الجونة.. وأيضا فكرة استبدال بعض الحفلات بعروض سينمائية في منتصف الليل".

وأضاف:" هناك مشاكل عديدة في الدول العربية، تواجه عرض أفلام المهرجان على المنصات الإلكترونية.. فهناك مشاكل متعلقة بسرعة الإنترنت، وثقة المنتجين والمخرجين الدوليين أن يكون أفلامهم الجديدة على الساحة الافتراضية، لكن إحنا جاهزين لكي يكون عندنا شكل من أشكال المزاوجة ما بين العرض الافتراضي للمشاريع وبين الحضور الفعلي ".