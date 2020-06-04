بعد الهجوم على مهرجان القاهرة.. رامي المتولي يكشف رأيه في المدير الفني للمهرجان

عقب تعرض الناقد الفني أحمد شوقي لهجوم شنه عليه البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك وتويتر وتدشين هاشتاج يدين توليه لمنصب المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

كشف الناقد الفني رامي المتولي لبوابة الوفد عن رأيه في الهجوم على شوقي وأكد أنه أنسب شخص لتولي هذا المنصب، خاصة وأن اختياره جاء من الناقد الكبير الراحل يوسف شريف رزق الله.

وأوضح رامي أن شوقي عمل في المهرجان كنائب للمدير الفني لسنوات، وقبله فى أكتر من موقع آخر لثقة صناع المهرجانات السينمائية به وبقدراته وإمكانياته، وشدد علي

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أن من ينكر ذلك بالتأكيد يحمل عداء شخصي يحاول من خلاله أن يطمس ما قدمه الزميل من طفرات على مستوى الحركة النقدية ليس فى مصر فقط بل والمنطقة العربية.

واستكمل رامي الحديث قائلاً: يكفي أن نتابع نشاط جمعية نقاد السينما المصريين وعضوية للاتحاد الدولي للنقاد والمكانة التي احتلتها وعدد اللجان الدولية التي أضيفت لدورية الاتحاد لنعرف حجم الجهود التي بذلها شوقي، بخلاف العلاقات القوية مع اتحاد النقاد الإفريقي، وخبراته كمبرمج وعلاقاته بصناع

السينما والنقاد على مستوى العالم تؤهله لأن يكون فى منصبه.

وفيما يخص الهجوم الذي تعرض له أوضح المتولي أنه مبني على آراء شخصية أمور رياضية يمارس مشجعيها التعصب كنوع من أنواع التسلية، ويتراشقون بالألفاظ طيلة الوقت، حتى أصبح العادي أن نبدأ يومنا بالخوض فى عرض لاعب في الفريق المنافس أو أن يسب رئيس نادي آخر ، وكلها أفعال ملازمة للرياضة ولا علاقة لها بالسينما.

وختم رامي حديثه قائلاً: في الحقيقة هي هجمة مشبوهه وممنهجة، وصلت لدرجة ترصد وسب كل من هنأ أحمد بتعينه فى هذا المنصب بأفظع الألفاظ، موجرد نقل هذا التعصب للفن هو فوضى تستهدف مهرجان القاهرة والنجاحات التي قدمها شوقي عام بعد عام في دورات المهرجان التي شارك بها.