الصفحة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي تتعرض لهجوم من جمهور الأهلي

تعرض الناقد الفني أحمد شوقي، لهجوم شديد من قِبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد مرور يوم على إعلان توليه رسميًا منصب المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلفًا للراحل يوسف شريف رزق الله، والذي عملكنائب له طوال السنوات الماضية.
هاجم البعض الصفحة الرسمية لمهرجان القاهرة والمنشور الخاص بإعلانهم توليه المنصب، وقاموا بسبه وسب العديد من المباركين له على تولي المنصب.
بدأ الهجوم على أحمد شوقيعلى موقع فيسبوك ومن ثم توجه لموقع التدوينات القصيرة تويتر ليتم تدشين هاشتاج يحمل أسم " فضيحة مهرجان القاهرة " والتى تصدر تريند تويتر.
ركز المهاجمين على بعض آراء أحمد شوقي في السياسة والرياضة والتى نشرها على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك منذ سنوات عديدة مضت تعود لعام 2012 وما بعدها.
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