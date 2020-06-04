المطربة رحمة تعلن إصابتها وأفراد أسرتها بفيروس كورونا

أعلنت المطربة رحمة عن إصابتها وأفراد أسرتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك ". وكتب "رحمة": " أنا ‏وأهل بيتى جميعاً عندنا كورونا‎"‎‏. Advertisements وكان قد أعلن عدد من نجوم الفن والإعلام إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (Covid19) وأبرزهم الفنانة رجاء الجداوى، المطربة نهال نبيل، ‏الإعلامية آية عبد الرحمن و دينا حويدق، والإعلامية ريهام السيهلي والإعلامى كريم رمزى.‏

المستجد (Covid19) وأبرزهم الفنانة رجاء الجداوى، المطربة نهال نبيل، ‏الإعلامية آية عبد الرحمن و دينا حويدق، والإعلامية ريهام السيهلي والإعلامى كريم رمزى.‏ ومن جانب آخر، قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن حالة الفنانة القديرة رجاء الجداوى مستقرة بالعناية المركزة، بعد إصابتها بفيروس كورونا. إن حالة الفنانة القديرة رجاء الجداوى مستقرة بالعناية المركزة، بعد إصابتها بفيروس كورونا. يذكر أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي أصيبت بفيروس "كورونا"، وتأكد إصابتها تزامنًا مع أول أيام عيد الفطر، وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى العزل بمنطقة أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية، وكانت ابنتها أميرة مختار هي أول من أعلنت الخبر.

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