نشر يوسف حسام شقيق الطفلة فريدة في عيد ميلادها، مجموعة صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابه الشخصي على
موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وعلق "يوسف" على الصور قائلاً :" عيد ميلاد اشقي بنوته مين هيقولها كل سنه وهي طيبة ".
وكان قد أثار ظهور فريدة (مريم رضوان البرنس) ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد ظهورها في مشهد مؤثرمن المسلسل الرمضاني "البرنس"، بصحبة الفنان أحمد زاهر، وتجسد شخصية إبنة الفنان محمد رمضان، حيث تفاجأ الجمهور بإتقانها الدور والشخصية رغم صغر سنها.
مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريمسامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.
وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.
كانت هذه تفاصيل خبر بجلسة تصوير جديدة .. هكذا احتفلت الطفلة فريدة بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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