تراند اليوم : إصابة فنانة شهيرة بمرض خطير – إعرف التفاصيل

نشرت الفنانة المغربية عبير عابد، صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وهى تحلق شعرها بالكامل، مؤكدة أنها ستعلن فى القريب العاجل عن تفاصيل مرضها الخطير والذى دفعها لحلاقة شعرها تماما.

وقالت عبير : “البنات خاصة شكرا على دعمكن، و البنات اللواتي مثلي وخاصة أولئك اللواتي تحدثت معهن على الخاص ، اعدكن انني بعد يومين من الآن سوف أشارك معكن فيديو تفصيلي حول المرض الذي أعاني منه وكذا بعض الأمراض التي تشبهه”

وأضافت عبير قائلة :” أما البنات اللواتي يسألنني كم من الوقت يستغرق نمو الشعر، فهذه الصورة التي شاركتها معكن اليوم هي من بعد 35 يوما من حلق شعري، وكل شهر سوف اشارك معكن صورا لشعري.

وأوضحت عبير قائلة: “شاركوني أمراضكم مع الشعر حتى نقوي أنفسنا ونكون دائما رائعات كما نحن دائما”.