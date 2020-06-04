شبيهة وفاء الكيلاني تشعل السوشال ميديا

حالة من الجدل الشديد أثيرت خلال الساعات الماضية عقب ومواقع التواصل الإجتماعي فور انتشار صورة لأحد الفتيات التي تشبه الإعلامية وفاء الكيلاني، وتداول الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة وأكدوا إنها لوفاء الكيلاني في مرحلة مراهقتها .

وخرجت الإعلامية وفاء الكيلاني للرد بنفسها علي حقيقة هذه الصورة وقامت بنشرها وعلقت علي الصورة وقالت "البنوته القمر دي مش انا ومضايقنيش تشبيهها ليا والصورة دي دايره بقالها اكتر من سنتين ماعلقتش بشكل رسمي لأني مش شايفه عيبه في ملامحها وشيفاها قمر كمان، وطول عمري كان نفسي شعري يكون ويفي او كيرلي بدل شعري الناعم بس حبيت اوضح في الوقت ده عشان التنمر اللي بأه ضد صاحبة الصورة ع السوشيل ميديا من ناس عينيها ماتعودتش تشوف الجمال .. فبتقبح كل ماتراه !".فيما أكد بعض المتابعين أن الصورة للفنانة منى أبو حمزة في فترة مراهقتها.

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وأضافت "وعشان المجلات والمواقع اللي كان نفسي ماتقعش فى خطأ المعلومة وياخدوا بالهم ان الف باء الإعلام هو التحرى عن المعلومة والتأكد من مدى سلامتها قبل نشرها !تحية للجميلة صاحبة الصورة وهارد لك لاصحاب النوايا الحسنه ".

يشار إلي وفاء الكيلاني ظهرت مؤخرا في أحد الصور مرتدية الحجاب وظن البعض إنها قد أرتدت الحجاب ولكنها نفت ما تردد .

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