مشاهير تعرضوا لللتنمر بسبب شكلهم أحدثهم شقيقة محمد رمضان

مع زيادة التطور التكنولوجي الذي نعيشة حاليا وإشادة الكثيرين من فئة الشباب بهذا التطور إلا أن هناك وجها اخر ينتقده الكثيرين، وهو زيادة التنمر علي الكثيرين من الأشخاص سواء كانوا من مشاهير المجتمع أو أشخاص عاديين، وزاد الأامر مع عدد من نجوم الفن الذين أصبحوا مادة سخرية بسبب ملامحهم ومن ضمن هؤلاء.

شقيقة محمد رمضان

تعرضت إيمان رمضان للتنمر بسبب ملامحها التي ظهرت بها في حفل زفافها ودفعها هذا الامر للرد قائلة "‏في حاجات الواحد بيتولد بيها ملهوش حق يختارها زي شكله ملامحه لونه، الحمد لله مقتنعة جدا بشكلي ومعنديش مشكلة مع الناس اللي شايفيني مش حلوة بس ممكن تخلي رأيك لنفسك وبعدين اتعلموا إن الكلمة الطيبة صدقة مش لازم تاذوا حد بكلامكم".



إليسا

أما الفنانة إليسا فقد قالت من قبل "أنا بتعرض للتنمر.. والناس اللي بتسخر من فمي أو أي شيء آخر لا يؤثرون فيَّ نهائيا.. أنا إليسا وإذا أحد منهم قادر أن يحقق ما حققته يأتي ويحكي معي"

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دينا الشربيني

وأعلنت دينا الشربيني في أحد البرامج أن الكثيرين تنمروا من ملامحجها وقالت "في ناس شبهوني بـ السلعوة بس أنا أهلي ربوني إني متريقش على حاجة ربنا خلقها وبالذات الشكل، وللأسف اللي أهلي زرعوه فيه مالقهوش في الناس.. وانا زعلت بس عشان والدي والدتي بيقروا على فيسبوك شتمية على بنتهم"



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