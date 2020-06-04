شقيق ياسمين عبد العزيز يقاضي ريم البارودي لهذا السبب !

ضجة كبيرة أحدثها الفنان وائل عبدالعزيز خلال الايام الماضية عبر مواقع التواصلا لإجتماعي وذلك بعد أن قام بنشر مقطع علي فيسبوك يوجه من خلاله رسالة لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد ان تزوجت من أحمد العوضي، وبعدها قام بحذف المقطع بعد أن دراي بينه وبين الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين مكالمة هاتفية .

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وقال وائل عبدالعزيز "بعد مكالمة دارت بيني وبين السيد المحترم الأستاذ أشرف زكي قررت مسح الفيديو والتقدم بشكوى للنقابة ضد كل من " إدوارد - ريهام سعيد - عمرو عبد العزيز - محمد محمود عبد العزيز - ريم البارودي " مع الاحتفاظ بكافة حقوقي القانونية برفع دعوى ضد كل من " ادوارد - ريم البارودي - ريهام سعيد - عمرو عبد العزيز " وأخيرا قناة أوربت برنامج القاهره اليوم".

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وجاء هذا القرار بعد أن هاجمه هؤلاء الفنانين عبر حساباتهم الرسمية بعد أن خرج وتحدث عن عدم رضاه بعلاقة شقيقته بأحمد العوضي، وأعلن أنه لم يعد علي علاقة بشقيقته تماما بسبب هذا الأمر، مما دفع هؤلاء الفنانين بأن يقوموا بالهجوم عليه وتوجيه عدد من الرسائل له عبر حساباتهم، متعجبا من تدخلهم في هذه الأأزمة .

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