هل تخفي شيريهان إصابتها بفيروس كورونا المستجد؟

حالة من الجدل الشديد أثارتها الفنانة الكبيرة شريهان لعد ساعات بعد أن قامت بنشر تغريدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التدوينات القصيرة تويتر دعت من خلالها لكل المرضى، وقالت شريهان في تغريدتها "أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر" لترد عليها الفنانة أحلام معلقة "سلامتك يا غالية "، ليظن الكثيرين أن الفنانة الكبيرة شريهان قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد وأنها تحاول اخفاء الخبر خوفا على قلق محبيها.

اقرئي ايضا : مشاهير تعرضوا لللتنمر بسبب شكلهم أحدثهم شقيقة محمد رمضان

وانهالت عليها الكثير من التعليقات التي تمنت لها الشفاء ودوام الصحة والعافية، وبعدها خرجت في تغريدة أيضا لتوضح حقيقة إصابتها بفيروس كورونا وقالت " قلقي ودعائي عليكم ولكم جميعا..( كل العالمين) وليس لنفسي، حماكم ربي ورعاكم وحفظكم من كل مكروه وشر وأي أذي".فيما أشار عدد من المصادر المقربة من شيريهان انها بخير حال ولم يصيبها مكروه ولم تصاب بفيروس كورونا.

Advertisements

يشار إلي ان الفنانة شريهان تعيش حالة من الحزن الشديد خلال الأيام الحالية بعد رحيل الفنان الكبير حسن حسني والذي فارق الحياة منذ عدة أيام بسبب جلطه دماغية، وحرصت شريهان علي نعية عبر تويتر قائلة " تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه والهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء إنا لله وإنا إليه راجعون، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى".

اقرئي ايضا : شقيق ياسمين عبدالعزيز يقاضي ريم البارودي لهذا السبب !