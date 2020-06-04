هذه الطفلة صارت فنانة كوميدية من نجمات الصف الأول في الوطن العربي فمن هي؟

شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بصورة أستعادت من خلالها طفولتها وعلقت علي صورتها وقالت "زي امبارح ،شكرا لكل حبايبي اللي هنوني بعيد ميلادي ،بحبكم وفعلا اسعدتوني غصب عني بحبكم واهتمامكم"، ونالت الصورة إعجاب الكثيرين من محبيها الذين تفاجئوا بشكلها وملامحها في طفولتها .

يشار إلي أن الفنانة هالة صدقي شاركت مؤخرا في مسلسل ليه لا الذي تقوم ببطولته الفنانة أمينة خليل والفنان هاني عادل ومحسن محي الدين ومجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية وكان من المقرر أن يعرض هذا العمل خلال الموسما لرمضاني الماضية ولكنه تأجل .

علي ناحية أخري من المقرر أن تشارك الفنانة هالة صدقي في أحد الأعمال السينمائية التي ستطرح خلال الأشهر المقبلة عندما تعود دور العرض السينمائيه للعمل مجددا.

وحرصت الفنانة ليلي علوي علي أن تهنئ الفنانة هالة صدقي بعيد ميلادها ووجهت لها رسالة قالت من خلالها " كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبة قلبي يا هالة، يارب سنة حلوة وخير وعلى ولادك اللي متربيين أحسن تربية أنا بحبهم وبحبك يا صديقة يا حلوة يا جدعة، ياللي بميت راجل".

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وأضافت :"ربنا يزيدك من أعمال حلوة وتربية صالحة لأولادك يا أحلي أم في الدنيا.. يا صاحبتي سنة حلوة يا هلولة يا جميلة بحبك كل سنة وأنتي سعيدة وفي حفظ الله يارب".