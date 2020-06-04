تعليق غريب من شقيق ياسمين عبد العزيز على زواجها من احمد العوضي ولماذا حذف تعليقه؟!

فاجئ الفنان وائل عبدالعزيز جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمقطع مصور ظهر من خلاله لكي يعلق علي زواج شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز من أحمد العوضي خلال الأسابيع القليلة الماضية .

وقال وائل عبدالعزيز في المقطع الذي صوره "فى البداية عيد سعيد عليكم، أنا فضلت عدم التحدث على السوشيال ميديا حتى الانتهاء من شهر رمضان وفي البداية ألف رحمة ونور عليك يا عم حسن حسني هتوحشنا جدا"

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وأضاف وائل "وأهنئ النجمة ياسمين عبد العزيز على المسلسل وأقولها إنك عداكى العيب وعملتي المطلوب منك وهو إن العلاقة تمشي في شكل يليق بيكي"

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وتابع حديثه قائلا "فى النهاية إنتى حرة واخترتى اللى يريحك ويناسبك والموضوع دلوقتي ما ليش فيه ودى حياتك الخاصة وليكى مطلق الحرية في اختيارها"، والغريب في الأمر أن وائل عبدالعزيز قد قام بحذف هذا المقطع دون توضيح أي أسباب.

يشار إلي ان الفنان وائل عبدالعزيز قد دخل في خلافا شديدا مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي بسبب علاقاتهم التي كانت مواقع التواصل الاجتماعي واعترض علي ما تقوم به شقيقته ووصل الامر إلي تراشق بالالفاظ بين وائل والعوضي.

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