متابع لريم البارودي:" يا مذلولة احمد سعد" وهكذا ردّت عليه!

شاركت الفنانة ريم البارودي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بصورة ظهرت من خلالها بجانب الفنانة زينة والفنان محمد علاء من كواليس مسلسلهم جمع سالم الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي ولكنه لم يحقق النجاح المتوقع له ، وعلقت علي الصورة قائلة "وحشتوني"، وإنهالت عليها الكثير من التعليقات التي كانت تهنئها بعيد الفطر وتؤكد أن المسلسل لم يحقق أي نجاحات تذكر.

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وخلال هذه التعليقات تفاجئت بأحد الأشخاص معلقا علي صورتها قائلا "كرامة المراة لا يمكن تتعوض والناس دايما بتشوف ريم البارودي انسانة مذلولة بسبب لزقها في أحمد سعد التاريخ لا يمحى لذلك يجب اخذ العبرة".

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وأضاف "لا تذلي بنفسك لاي رجل في الدنيا حتى اذا احببتيه لان الحب شيء و الكرامة شيء اخر وحتى الرجل بيكره المراة اللي معندهاش كرامة".

لتقوم ريم البارودي بالرد عليه قائلة "هبل هبل هبل عبث ربنا يشفيك ويجعلك عبره بس اضحوكه وروح امسك اي كتاب وذاكر وبالذات التاريخ وياريت يبقي تاريخ بلدك مش فنانين ايه اللي يفرق واحد زيك عّن راجل يطوع في الجيش هاااااجاي تقول اي سم وخلاص بس".

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