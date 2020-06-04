زوجة أحمد السقا تخضع لتحليل فيروس «كورونا» بعد إصابة زميلتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت زوجة الفنان المصري أحمد السقا، الإعلامية مها الصغير، لتحليل فيروس “كورونا”، وذلك بعد إصابة زميلتها في برنامج “اتس شو تايم”، الإعلامية دينا حويدق بالفيروس.

محمد حسن، مساعد الفنان أحمد السقا ومدير أعماله، أكد أن زوجة السقا، الإعلامية مها الصغير، أجرت بالفعل التحليل الخاص بفيروس “كورونا”، وجاءت النتيجة سلبية، أي أنها لا تعاني من أي أمر في الوقت الحالي.

مدير أعمال السقا نفى أن يكون الفنان وزوجته في فترة عزل منزلي بسبب المخاوف من أن تكون هناك إصابة بالفيروس، وذلك بعدما اطمئنا بالفعل على عدم إصابة مها الصغير به.

وكانت الإعلامية دينا حويدق، المشاركة في تقديم برنامج “اتس شو تايم” المذاع على قناة سي بي سي، قد أعلنت مؤخرا إصابتها بفيروس “كورونا”.

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دينا حويدق، قالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “شباب، لقد أجريت اختبار فيروس كورونا، واكتشفت أن النتيجة إيجابية.. برجاء اختبروا أنفسكم إذا كنتم تعاملتم معي خلال الأسبوع الماضي”.

وكان الإعلامي كريم رمزي، مقدم برامج بقناة “أون تايم سبورت”، قد أعلن مساء اليوم أيضا، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، حيث كتب ذلك خلال منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “كورونا إيجابي.. الحمد لله دعواتكم”.

كما أعلن مصطفى زمزم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الخير، عن إصابة الإعلامية المصرية ريهام السهلي، مقدمة برنامج “المواجهة”، والمذاع عبر فضائية “إكستر نيوز” بفيروس كورونا المستجد.

حيث قال عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “الأصدقاء، ريهام السهلي وأيه عبدالرحمن والإعلامية إلهام نمر مقدمي البرامج بقناة إكسترا نيوز، ألف سلامة عليكم وبإذن الله تقوموا بالسلامة من هذا الفيروس اللعين وربنا يحافظ علينا جميعا وعلى بلدنا”.