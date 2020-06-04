بسمة بوسيل تحول وقت التمرين لجلسة تصوير وتامر حسني يسخر منها على الملأ.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن فترة العزل المنزلي قد اجبرت النجم المصري تامر حسني على مشاركة زوجته، الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، فترة ممارسة التمارين الرياضية في المنزل بديلاً عن الذهاب لإحدى صالات الجيم.

بسمة اعربت عن سعادتها بتولي نجم الجيل مهمة تدريبها في هذا اليوم، ونشرت صورة مميزة جمعتهما، وكان لافتاً ظهور نجمة ستار أكاديمي بماكياج كامل و«تسريحة» مختلفة، وقد ارفقت بوسيل الصور بتعليق كتبت فيه: «بعد التمرين.. تامر حسني كان مدربي الخاص اليوم».

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تامر لم يمرر صور زوجته مرور الكرام، وسخر منه اهتمامها بالتصوير طوال الوقت على حساب التمرين، بتعليق طريف كتب فيه: «طبعاً طبعاً كان تمرين هايل وبسمة ماشاء الله بتتصور طول الوقت وبتتمرن في فترة الراحة من التصوير».

نجم الجيل كان قد اشترط على بسمة اعتزال الفن والتفرغ لتأسيس أسرة، حيث تم الإعلان عن زواجهما، عام 2012، وقد رُزقا الثنائي بابنتهما «تاليا» 4 مايو 2013، ثم انجبا «أمايا» 3 مايو 2015، كما استقبل الزوجان ابنهما الثالث «آدم» أكتوبر 2018.

الزواج وانجاب 3 أبناء لتامر حسني، لم يمنع بسمة بوسيل من تجربة مجالات مهنية مختلفة، حيث اقتحمت مجال تصميم الأزياء واطلقت خط أزياء يحمل اسمها، بالإضافة لولعها بعالم التجميل.