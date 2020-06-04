شيري عادل تحتفل بعيد ميلاد شقيقها وتنشر أول صورة له.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية شيري عادل بعيد ميلاد شقيقها، ونشرت صورة جمعتها به، في أول ظهور له.

الفنان المصرية وجهت تهنئة خاصة لشقيقها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث كتبت: “لأن لدي أخ، سيكون لي دائمًا صديق.. أحبك أخي.. عيد ميلاد سعيد.. وأتمنى لك سعادة دائمة وحياة صحية”.

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والفنانة شيري عادل لديها شقيقة أخرى وهي الإعلامية نيفين خالد، وهي مذيعة شهيرة تقدم برامج على قناة “نايل لايف” بالتليفزيون المصري.

يذكر أن الفنانة المصرية شيري عادل كانت قد انفصلت عن زوجها الداعية معز مسعود، بعد زواج دام أقل من سنة فقط، وكانت قد تكتمت على خبر الانفصال في البداية قبل أن تعلن عنه.

وكانت الفنانة المصرية شيري عادل قد شاركت جمهورها منذ عدة أشهر في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

شيري عادل نشرت صور لها وهي بملابس كاجوال، حيث تخلت عن الملابس الثقيلة، وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: «نحن ننسى السنين ولا ننسى اللحظات»، وتلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي تغزل فيها، كما تلقت تعليقات إيجابية من أصدقائها ومنهم الفنانة داليا مصطفى، إنجي علاء، وياسمين جمال.