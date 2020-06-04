شقيق ياسمين عبدالعزيز يتقدم بشكوى ضد 5 فنانين.. ما السبب؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر الفنان المصري وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، التقدم بشكوى لنقابة المهن التمثيلية ضد 5 فنانين، حيث اتهمهم بأنهم قاموا بسبه والتشهير به، على خلفية أزمته مع شقيقته ياسمين بسبب ارتباطها بالفنان أحمد العوضي.

الفنان المصري كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “بعد مكالمة دارت بيني وبين السيد/ المحترم الأستاذ أشرف ذكي قررت بمسح الفيديو والتقدم بشكوي للنقابه ضد كلا من ” إدوارد - ريهام سعيد - عمرو عبد العزيز - محمد محمود عبد العزيز - ريم البارودي”.

وأضاف: “مع الاحتفاظ بكافه حقوقي القانونية برفع دعوي ضد كلا من ” ادوارد - ريم البارودي - ريهام سعيد - عمرو عبد العزيز” واخيرا قناه أوربت برنامج القاهره اليوم”.

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وكان شقيق ياسمين عبدالعزي قد اتهم أحمد العوضي باستغلال شقيقته للاستيلاء على أموالها والوصول للشهرة على حسابها وذلك بدعوى الحب.

كما هاجم شقيقته واتهمها بأنها عادت كل أهلها بسبب العوضي ووصف علاقتهما بأنها غير واضحة المعالم وأنه لايعلم هل هما مرتبطان أم ما هي طبيعة علاقتهما مشيراً إلى أن شقيقته أكدت لهما أنها متزوجة من العوضي سرا، وهو ما دفع عدد من زملاء ياسمين عبدالعزيز للدفاع عنها ومهاجمة شقيقها.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الفنان المصرية ياسمين عبدالعزيز زواجها، عبر صفحتها الشخصية بموقع “الفيس بوك”، حيث غيرت حالتها إلى “متزوجة”، وهو نفس ما فعله الفنان أحمد العوضي، ليعلنا بذلك زواجهما بشكل رسمي.