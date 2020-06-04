وفاء الكيلاني تتبرأ من صورة منسوبة إليها قبل الشهرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني على صورة منسوبة له، والتي قيل أنها لها قبل الشهرة وإجراء عمليات تجميل.

وفاء أعادت نشر الصورة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “البنوته القمر دي مش انا ومضايقنيش تشبيهها ليا.. والصورة دي دايره بقالها أكتر من سنتين ماعلقتش بشكل رسمي لأني مش شايفه عيبه في ملامحها وشيفاها قمر كمان، وطول عمري كان نفسي شعري يكون ويفي او كيرلي بدل شعري الناعم”.

وأضافت: “بس حبيت اوضح في الوقت ده عشان التنمر اللي بأه ضد صاحبة الصورة ع السوشيل ميديا من ناس عينيها ماتعودتش تشوف الجمال .. فبتقبح كل ماتراه ! وعشان المجلات والمواقع اللي كان نفسي ماتقعش فى خطأ المعلومة وياخدوا بالهم ان الف باء الإعلام هو التحرى عن المعلومة والتأكد من مدى سلامتها قبل نشرها !”.

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الإعلامية المصرية وجهت تحية لصاحبة الصورة، حيث كتبت، على حسابها على موقع “انستجرام”: “تحية للجميلة صاحبة الصورة وهارد لك لأصحاب النوايا الحسنه”.

وكانت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني قد احتفلت بعيد ميلاد ابنتها “جودي”، الجمعة 22 مايو، في حفل صغير اقتصر على الأسرة فقط.

الإعلامية المصرية شاركت متابعيها بصورة من الاحتفال، على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، ظهرت فيه تتوسط ابنيها “جودي وريان”، في ظهور نادر لهما، وكان أمامهم قالب تورتة مميز حمل مجسم لكمامة.