هالة صدقي ترفض الاحتفال بعيد ميلادها بسبب كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية هالة صدقي، عن رفضها الاحتفال بعيد ميلادها لهذا العام والذي يوافق 1 يونيو.

هالة صدقي، قالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “بشكر كل من هنئني بعيد ميلادي، بس السنة دي بالنسبة لي مختلفة تماما، والحقيقة رافضة أي احتفال، لكن بشكركم من قلبي على حبكم واهتمامكم بيه، وآسفة إني مش عارفة أرد عليكم كلكم، ربنا يخليكم ليا”.

وكان آخر أعمال الفانة هالة صدقي هو مشاركتها في بطولة مسلسل “ليه لأ”، والذي من المقرر عرضه قريبا على منصة “شاهد” الإلكترونية، ويشاركها البطولة أمينة خليل، وشيرين رضا، وهاني عادل وعدد من النجوم.

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من ناحية أخرى، ردت الفنانة هالة صدقي، على منتقدي علاج الفنانة المصرية رجاء الجداوي، بإحدى مستشفيات العزل بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

هالة صدقي، قالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع فيس بوك: “يعني المفروض نسيبها تموت وما تتعالجش لأنها فنانة؟، مش فاهمة، وهي كان ليها الأولوية لأنها ست كبيرة، ولأن كورونا خطرها أكبر على الناس الكبار، وإيه رد الفعل لو كانت اتسابت من غير علاج؟، كنتو هتتبسطوا؟، ولو في أي محسوبية مكانتش اتحدفت في الإسماعيلية، كانت راحت أي مستشفي في القاهرة، جنب بيتها”.

وأضافت: “الست دي جالها كورونا وهي بتشتغل، مش زي ما حضراتكم تبرعتوا وقولتوا إنها بتشتري هدوم العيد لحفيدتها، وفضلت تشتغل لآخر لحظه بكل التزام، مش لأنها كسرت القوانين ونزلت تتفسح أو تتمشي”.