شقيقة محمد رمضان تتعرض للتنمر بسبب صور زفافها.. وترد على الساخرين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت إيمان شقيقة الفنان المصري محمد رمضان، للتنمر بسبب حفل زفافها بعد نشر صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

إيمان، ردت على الانتقادات التي تعرضت لها في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، قائلة: “في حاجات الواحد بيتولد بيها ملهوش حق يختارها زي شكله ملامحه لونه الحمدلله مقتنعة جدا بشكلي ومعنديش مشكلة مع الناس اللي شايفني مش حلوة بس ممكن تخلي رأيك لنفسك وبعدين اتعلموا إن الكلمة الطيبة صدقة مش لازم تؤذوا حد بكلامكم”.

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وكانت أزمة زفاف شقيقة محمد رمضان، قد تفاقمت، إذ تم استدعاء زوجها والتحقيق معه بعد حفل الزفاف بساعات، بسبب منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وخرج المهندس حسام حامد زوج إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان، من قسم شرطة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، بعد التحقيق معه جراء إقامته لحفل زفافه وسط تجمع عائلي كبير.

وأخطر العريس ضابط التحقيقات بالقسم أن حفل الزفاف كان داخل فيلته واقتصر على أسرة العروسين فقط مع مراعاة الإجراءات الإحترازية، وهو الأمر الذي تم قبوله وخرج من القسم بعد انتهاء التحقيقات معه.