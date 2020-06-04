نجل محمود ياسين يكشف عن تاريخ ميلاده الحقيقي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الفنان المصري والسيناريست عمرو محمود ياسين، بعيد ميلاد والده الفنان الكبير محمود ياسين الـ 79.

عمرو محمود ياسين ، نشر صور من طفولته برفقة والده عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، وعلق عليها قائلًا: ” “النهاردة عيد ميلاد محمود ياسين.. أبويا الغالي اللي من غيره لم أكن لأسوى أي شيء، ربنا يحفظك ويطيل في عمرك ويخليك ليا.. كل سنة وأنت طيب”.

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وصحح عمرو معلومة خاطئة تتناقلها المواقع بخصوص تاريخ ميلاد والده، إذ مكتوب أنه مواليد 19 فبراير، لكن في الحقيقة تاريخ ميلاده الحقيقي هو 2 يونيو، قائلًا: “نفسي الويكيبيديا و بعض المواقع تصلح تاريخ ميلاد الوالد.. مش عارف جابوا 19 فبراير ده منين .. النهاردة عيد ميلاد محمود ياسين”.

يذكر أن محمود ياسين، من مواليد 2 يوينو 1941، والفنان الكبير له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية؛ تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية.

من ناحية أخرى، شارك عمرو محمود ياسين في رمضان 2020 بمسلسل “ونحب تاني ليه” من إخراج مصطفى فكري، إنتاج سينرجي-تامر مرسي وبطولة ياسمين ‏عبد ‏العزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، كارولين عزمي، سليمان عيد، إيمان ‏سيد ‏وبدرية طلبة‎.