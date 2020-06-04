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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على النجوم "الجيران"..أبرزهم كاتي بيري وآديل..ونيل هوران جار عائلة كاردشيان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن هناك شيئ واحد يبحث عنه النجوم والمشاهير و هو شراء منازل مشاهير آخرون ، ففي الواقع أن هناك العديد من قوائم نجوم الصف الأول و الذين يحظون بشعبية جارفة حول العالم تعيشوا جنبا إلى جنب كجيران ، كما يمكن تسمية العديد من الطرق في لوس أنجلوس ولندن بـ " Star Street " حيث يمتلك نجوم الصف الأول منازل بنفس المكان ، و اليوم نكشف عن النجوم " الجيران " .
كاتي و اديل
كشفت النجمة العالمية كاتي بيري أنها تعيش بمنزل مجاور للنجمة آديل ، وأشارت كاتي البالغة من العمر ( 35 عاما ) قائلة : "نحن نعيش قريبين جدا من بعضنا البعض، نحن ودودون ومقربين، لقد عرفنا علي بعضنا البعض منذ فترة طويلة، أتذكرأن آديل طرقت بابي العام الماضي و زارتني وظللنا نتبادل اطراف الحديث ، فهي حقا من الاشخاص الذين يتعاملون بدون "تصنع".
اديل و الامير هاري و ميجان ماركل
و من المعروف أن آديل تسكن أيضا بجانب الأمير هاري و زوجته النجمة العالمية ميجان ماركل .
نيال و عائلة كاردشيان
و أشار موقع " ذا سن " إن النجم العالمي نيال هوران نجم " One Direction " الذي يعيش في حي كلاباس هو في الحقيقة احدي جيران عائلة كاردشيان .
و لم يعلم الكثيرين أن هاري ستايل وسام سميث وبوي جورج هم في الحقيقة جيران فمنازلهم قريبة جدا من بعضهم البعض في شمال لندن .
في حين أكدت نجمة تليفزيون الواقع و عارضة الأزياء كيندال جينر أنها تعيش في منزل قريب جدا من منزل المذيع الأمريكي جيمي كيميل .
كيندال وجيمي كيميل
هاري ستايل وسام سميث وبوي جورج
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