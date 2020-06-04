شكرا لقرائتكم خبر عن أيام الزمن الجميل.. سعد الصغير يستعيد ذكرياته مع الفنانة الراحلة وردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان سعد الصغير صورة تجمعه مع الفنانة وردة الجزائرية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، مشيرا إلى مشاركته معها في مسلسل "آن الأوان".

وعلق الفنان سعد الصغير على الصورة التي نشرها على صفحته الشخصية على انستجرام،"أيام الزمن الجميل والأيام الحلوة إلى بجد شرف ليا أن في يوم من الأيام اشتغلت في مسلسل آن الأوان مع الملكة وردة الفن الجميل".

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تدور أحداث مسلسل آن الآوان حول قصة حياة مطربة مشهورة معتزلة، قامت بإنشاء معهد خاص لتعليم الغناء، لاكتشاف المواهب الحقيقية ومساعدتها، ولكن زوج ابنتها المشرف على إدارة المعهد، يقوم بإنتاج مجموعة من الأغانى الهابطة، فتحاول تدارك تلك المشكلة، وفى نفس الأثناء تكتشف شابا صاحب موهبة حقيقية وتقرر مساعدته لبداية طريقه فى الغناء.



وفي وقت سابق، حرص الفنان سعد الصغير على دعم أحمد فتحى، نجم الأهلى ومنتخب مصر، بعد إصابته زوجته وبناته بكورونا، وكتب سعد الصغير عبر إنستجرام، "إصابة زوجة أحمد فتحى وبناته بفيروس كورونا.. دعواتكم بالشفاء العاجل ربنا يشفيهم ويعافيهم يارب ويبعد عننا كل أذى وشر يارب العالمين".