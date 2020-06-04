شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامة.. أحمد حلمى يتقمص شخصية "بوليس الكورونا" خلال خروجه من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد حلمى جمهوره صورة طريفة خلال ركوبه السيارة، حيث ارتدى كمامة ونظارة وجاكت، كما حرص على تغطية رأسه بالكامل، رغم من ارتفاع درجات الحرارة، وكتب فى تعليقا على الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام": "بوليس الكورونا".



أحمد حلمى عبر انستجرام

وتأتى صورة "حلمى" في ظل انتشار فيروس كورونا في مصر والعالم، وما تبعه من إجراءات احترازية بالبقاء في المنزل، خشية من التعرض لعدوى فيروس كورونا.

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أحمد حلمى

واعتاد أحمد حلمى، خلال الفترة الأخيرة على نشر صور وفيديوهات طريفه عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى، لتشجيع المصريين للبقاء فى المنزل والالتزام بقيود التباعد الاجتماعى والحجر الصحى، للحد من نمو الفيروس التاجى.

ويشار إلى أنه فى سرية تامة، يقدم النجم أحمد حلمى الجزء الثانى من فيلمه الشهير "عسل أسود"، على خشبة المسرح، الذى يعود للوقوف على خشبته بعد غياب 20 عامًا، حيث اختار حلمى "عسل أسود" لتقديمه واستكمال أحداثه، بعد النجاح الكبير الذى حققه الفيلم منذ عرضه عام 2010 خاصة أن أحمد حلمى يعتبره الأهم فى مشواره.

ويجرى صناع المسرحية التحضيرات الأولى واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة، وسيكونون الذين شاركوه بطولة الفيلم، وذلك قبل تحديد موعد إجراء البروفات خلال الفترة المقبلة.