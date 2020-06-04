شكرا لقرائتكم خبر عن فى أعلى الدرجات بإذن الله.. كريم محمود عبد العزيز يحيى ذكرى ميلاد "الساحر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكلمات مؤثرة أحيا النجم كريم محمود عبد العزيز ذكرى ميلاد والده الراحل الفنان محمود عبد العزيز، ناشرا صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتب الفنان كريم محمود عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الخميس: "4 يونيو تاريخ مهم جداً بالنسبالي.. عيد ميلاد الهيبة.. كل سنة وحضرتك في خير وسعادة ونعيم.. وفى أعلى الدرجات بإذن الله.. قولوا آمين يا رب".

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وحرصت الإعلامية بوسى شلبى على إحياء ذكرى ميلاد زوجها الفنان الراحل محمود عبد العزيز، موضحة أنها ستظل تنتظره طوال حياتها.



بوسي شلبي على إنستجرام

ونشرت الإعلامية بوسى شلبى صورتها مع الساحر محمود عبد العزيز، عبر حسابها بموقع إنستجرام قائلة: "غدًا عيد ميلادك كنت أنتظره وسأظل أنتظره لأنه كان يوم سعادة لي ويوم خاص لي سأكون بجوارك احتفل معك كما تعودنا وهديتي لك والناس التي تحبك الدعاء والصدقة وحشتني وبحبك الفاتحة".

ويحل اليوم 4 يونيو 1946 ذكرى ميلاد النجم الراحل محمود عبد العزيز، الذى توفى في 12 نوفمبر 2016، والذى ولد في منطقة الورديان بمحافظة الإسكندرية. وعلى الرغم من شهرته ونجوميته إلا أنه ظل مرتبطا بأهل منطقته ولم ينقطع عن جيرانه وأصدقائه رغم حياته فى القاهرة فكان يواصل زيارتهم فى الأعياد والمناسبات ويزور قبر والده ويقرأ له الفاتحة ، ويسير فى شوارع عروس البحر ليتذكر أهم لحظات حياته.