شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع احتجاجات أمريكا ضد العنصرية.. رامى يوسف يدعو للدفاع عن حياة "السود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع المظاهرات الغاضبة والاحتجاجات الحاشدة التى تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية ضد العنصرية على خلفية وفاة جورج فلويد من ذوي البشرة السوداء، شدد الفنان المصرى الأمريكى رامي يوسف على أهمية الدفاع عن حياة السود.

ونشر الفنان المصرى الأمريكى رامي يوسف عبر حسابه الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مساء اليوم، صورة لـ يد تمسك وردة، ومكتوب بجوارها دافع عن حياة السود.

Advertisements

وتزداد الاحتجاجات الأمريكية سخونة كلما مرت الأيام على مقتل المواطن الأمريكي ذى الأصول الأفريقية جورج فلويد، فيما تتزايد الاعتقالات، حيث اعتقلت الشرطة الأمريكية 9300 شخص منذ بدء الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، نقل نحو 1600 من قوات الجيش إلى منطقة العاصمة واشنطن لدعم السلطات المدنية، وذلك بعد احتجاجات عنيفة فى المدينة أثناء الليل على مدى أيام.

وتشهد المدن الأمريكية، ومن بينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية أشعلها مقتل جورج فلويد، أمريكى من أصول أفريقية، جراء استخدام عناصر شرطة مينيابوليس العنف معه أثناء عملية القبض عليه يوم 25 مايو الماضى.

وأزالت السلطات في فيلادلفيا، تمثال مفوض الشرطة السابق فرانك ريزو، بعد أيام من تشويهه من قبل المحتجين خلال المظاهرات الحاشدة التي خرجت ضد مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة الأمريكية الذي قتل على يد شرطي أمريكي في الآونة الأخيرة، وفقًا لما أكدته "نيويورك تايمز".

وتعرض تمثال رئيس بلدية فيلادلفيا السابق فرانك ريزو الذي يتواجد بالقرب من مبنى الخدمات البلدية في وسط المدينة إلى عمليات تشويه وتخريب خلال احتجاج على وفاة جورج فلويد، من ذوي البشرة السمراء الذي توفي في مينيابوليس، يوم 25 مايو الماضي، فيما قامت السلطات بإزالته في وقت مبكر من صباح الأربعاء.