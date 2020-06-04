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شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة رحمة تعلن إصابتها وأفراد أسرتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المطربة رحمة عن إصابتها وأفراد أسرتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها على فيس بوك، وكتب رحمة: "أنا وأهل بيتى جميعا عندنا كورونا".. وتنضم رحمة لعدد من الفنانين والإعلاميين الذين أصيبوا بفيروس كورونا أبرزهم الفنانة رجاء الجداوى، المطربة نهال نبيل، الإعلامية آية عبد الرحمن والإعلامية دينا حويدق، والإعلامية ريهام العسيلى والإعلامى كريم رمزى.
يذكر أن الدكتور محمد رضا، نائب مدير مستشفى عزل أبو خليفة للحجر الصحي، قال إن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي مستقرة، مستغرباً من الشائعات التى تنطلق وتؤكد وفاتها بين الحين والآخر، قائلا: "هناك كلام كثير انتشر لا يمت للواقع وغير مهنية وغير أخلاقية ورجاء الجداوى لها الحق في تلقي العلاج وهناك انتهاك للخصوصية في أزمة الفنانة رجاء الجداوي".
وأضاف رضا أن ابنة الفنانة الكبيرة أعلنت أن حالتها مستقرة بعد وضعها على جهاز التنفس الصناعي، موضحاً أن هناك بعض الأشخاص نجد لديهم أعراضا خفيفة تستوجب البقاء للمنزل وبالرغم من ذلك يطلب عزله بالمستشفى.
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