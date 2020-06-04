شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة رحمة تعلن إصابتها وأفراد أسرتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المطربة رحمة عن إصابتها وأفراد أسرتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها على فيس بوك، وكتب رحمة: "أنا ‏وأهل بيتى جميعا عندنا كورونا‎"‎‏.‏. وتنضم رحمة لعدد من الفنانين والإعلاميين الذين أصيبوا بفيروس كورونا أبرزهم الفنانة رجاء الجداوى، المطربة نهال نبيل، ‏الإعلامية آية عبد الرحمن والإعلامية دينا حويدق، والإعلامية ريهام العسيلى والإعلامى كريم رمزى.‏

يذكر أن الدكتور محمد رضا، نائب مدير مستشفى عزل أبو خليفة للحجر الصحي، قال إن الحالة الصحية ‏للفنانة رجاء الجداوي مستقرة، مستغرباً من الشائعات التى تنطلق وتؤكد وفاتها بين الحين والآخر، قائلا: ‏‏"هناك كلام كثير انتشر لا يمت للواقع وغير مهنية وغير أخلاقية ورجاء الجداوى لها الحق في تلقي العلاج ‏وهناك انتهاك للخصوصية في أزمة الفنانة رجاء الجداوي‎".

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وأضاف رضا أن ابنة الفنانة الكبيرة أعلنت أن حالتها مستقرة بعد وضعها على جهاز التنفس الصناعي، موضحاً أن هناك ‏بعض الأشخاص نجد لديهم أعراضا خفيفة تستوجب البقاء للمنزل وبالرغم من ذلك يطلب عزله بالمستشفى.‏