شكرا لقرائتكم خبر عن "سأظل أنتظره".. بوسى شلبى تحيى ذكرى ميلاد زوجها الراحل محمود عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكلمات رقيقة، حرصت الإعلامية بوسى شلبى، على إحياء ذكرى ميلاد زوجها الفنان الراحل محمود عبد العزيز، موضحة أنها ستظل تنتظره طوال حياتها.

ونشرت الإعلامية بوسى شلبى صورتها مع الساحر محمود عبد العزيز، عبر حسابها بموقع انستجرام قائلة: "غدًا عيد ميلادك كنت أنتظره وسأظل أنتظره لأنه كان يوم سعادة لي ويوم خاص لي سأكون بجوارك احتفل معك كما تعودنا وهديتي لك والناس التي تحبك الدعاء والصدقة وحشتني وبحبك الفاتحة".



بوسى شلبى

ويحل غدا 4 يونيو 1946 ذكرى ميلاد النجم الراحل محمود عبد العزيز، الذى توفى في 12 نوفمبر 2016، والذى ولد في منطقة الورديان بمحافظة الإسكندرية.

وفى شارع طموم بحى الورديان ولد الفنان محمود عبدالعزيز وهى من أحياء غرب الإسكندرية، على الرغم من شرهته ونجوميته إلا أنه ظل مرتبطا بأهل منطقته ولم ينقطع عن جيرانه وأصدقاءه رغم حياته فى القاهرة فكان يواصل زيارتهم فى الأعياد والمناسبات ويزور قبر والده ويقرأ له الفاتحة ، ويسير فى شوارع عروس البحر ليتذكر أهم لحظات حياته.