شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "التهويدة" فيلم رعب يقدمه عمرو يوسف مع طارق العريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر المخرج طارق العريان والنجم عمرو يوسف على فيلم "التهويدة" لتقديمه سوياً خلال الفترة المقبلة، حيث كشفت الشركة المنتجة للفيلم عن الإسم ومشاركة المونتير ياسر النجار فى إخراجه، وكذلك طرحت تيزر قصير للفيلم برعاية إحدى شركات المحمول الكبرى فى مصر، وكشف التيزرعن طبيعة العمل الذى ينتمى لنوعية أعمال الرعب بفكرة جديدة على السينما المصرية.



عمرو يوسف من فيلم التهويدة

ويسجل فيلم "التهويدة" التعاون الثالث الذى يجمع عمرو يوسف بالمخرج طارق العريان بعدما قدما فيلم "ولاد رزق الجزء الأول" عام 2015، والجزء الثانى من الفيلم العام الماضى وحقق ايرادات تخطت 100 مليون جنيه ليكون ثانى أعلى الأفلام تحقيقاً للايرادات فى تاريخ السينما المصرية بعد فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز.



فيلم التهويدة

وكان آخر أفلام عمرو يوسف "ولاد رزق 2" والذى شارك فى بطوله مع أحمد عز، وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.

يذكر أن عمرو يوسف غاب عن دراما رمضان الماضى للعام الثانى على التوالى حيث كان مقرر أن يقدم المسلسل التاريخى "سيف الله – خالد بن الوليد" سيناريو وحوار اسلام يوسف وإخراج رؤوف عبد العزيز ولكن العمل توقف وتم تأجيله بسبب ضيق الوقت وحاجته إلى تحضيرات وفترة تصوير أطول لاسيما وأنه من الأعمال الضخمة انتاجياً.



عمرو يوسف فى مشهد من التهويدة

Advertisements



مشهد من فيلم التهويدة



لقطة من فيلم التهويدة



فيلم التهويدة



عمرو يوسف فى فيلم التهويدة