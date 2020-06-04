بينهم أصالة ومايا دياب وأوبرا.. فنانون يتضامنون مع حملة "لا للعنصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري:

تضامن عدد من المشاهير ونجوم الفن في مصر والوطن العربى والمجتمع الغربي مع حملة "لا للعنصرية" بسبب ما يحدث من اضطرابات في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مقتل الأمريكي جورج فلويد، التي تكشف عن التفاوت الاجتماعي العميق داخل المجتمع، وتهدف الحملة إلى دعم الاحتجاجات والمظاهرات التى تشهدها شوارع الولايات المتحدة الأمريكية

ومن بين هؤلاء النجوم الذين انضموا إلى الحملة، الفنانة مايا دياب التي قامت بتغييرصورتها على حسابها الرسمي على إنستجرام إلى شعار "لا للعنصرية"

كما نشرت الفنانة منى زكي منشور لها على حسابها الرسمي على "إنستجرام" تؤكد من خلاله أن كل إنسان له حقوق، مضيفة: "أتمنى أن نعيش ذات يوم في عالم نعامل فيه جميعًا كبشر، دون أي تمييز في اللون أو الدين أو الثقافة أو التاريخ، دعونا نقف اليوم، وكل يوم، من أجل حقوقنا كبشر".

بدورها شاركت الفنانة رنا رئيس بصورة لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام وكتبت قائلة: "أنا أكره العنصرية".

ونشر الفنان اللبناني جاد شويري، صورة على حسابه الرسمي على إنستجرام، وكتب: "طوال حياتي ومن المرة الأولى التي ظهرت فيها على الشاشة، أردت أن أصور بإيجابية وأن أدافع عن السود، من وجود عارضين رئيسيين في أغنيتي الأولى (أقولك ايه) و(لولا جفان)، التي شاركت في كتابتها والتي تقول إن الحب لا يفرق بين العمر، والجنس، واللون، إلى أغنية نيكول سابا بحبك قوي، حيث الموضوع كله يتعلق بضرب حبيب نيكول سابا بسبب لونه، وينتهي الفيديو بالرسالة المكتوبة.. لا للعنصرية"

Advertisements

وأضاف: "اليوم، ما زلت أشعر بالخجل من كوني من البشر ومازلت مضطرا للدفاع عن هذه الحقوق، خاصة أرى ما يحدث في بلد يفترض أنه متقدم مثل الولايات المتحدة، لكنني أشعر أيضا بالسعادة والتشجيع والأمل عندما أرى كل هذه الناس في الشوارع".

ومن بين النجوم العرب المنضمين إلى الحملة، النجمة السورية أصالة، التى نشرت صورة سوداء عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت قائلة "بكلّ أشكالها بشعة..لا للعنصرية".

كذلك كتبت الفنانة صابرين، عبر حسابها على "إنستجرام"، "لا للعنصرية.. نعم للإنسانية.. أول كلمات القرآن الكريم (الحمد لله رب العالمين).. وآخر كلمات القرآن الكريم (قل أعوذ برب الناس).. وهذا هو دستور الإنسانية فى كل الديانات السماوية، لو خلقتموهم لرحمتموهم"

أيضاً الفنانة بسمة، نشرت صورة سوداء عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت قائلة: "ضد العنصرية بكل أشكالها"

ومن ضمن النجوم والفنانين العالميين الذي أعلنوا تضامنهم، النجمة العالمية أوبرا التي نشرت صورة سوداء عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وكتبت قائلة: "هذا لجورج فلويد وجميع الذين جاءوا من قبل، على الرغم من أننا نظهر التضامن على وسائل التواصل الاجتماعي، يرجى تذكر أن هناك انتخابات تجري اليوم في لوا ومونتانا ونيو مكسيكو وبنسلفانيا وإيداهو ورود آيلاند. تصويت".