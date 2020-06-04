فن ومشاهير

المطربة رحمة تعلن إصابتها وأسرتها بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

كشفت المطربة رحمة عن إصابتها وأسرتها بفيروس .

وقالت رحمة، عبر حسابها على فيس بوك: "أنا وأهل بيتي جمعيا عندنا كورونا".

Advertisements

يشار إلي أن المطربة رحمة، خلال عام 2019، قررت العودة مرة أخرى إلى الغناء، خاصة في ظل بعدها خلال السنوات الماضية عن تقديم أي ألبومات غنائية.

وقدمت خلال سنوات عملها في مجال الغناء 3 ألبومات غنائية، وقامت بتصوير 6 أغانٍ منها على طريقة الفيديو كليب في أكثر من دوله حيث تم تصوير الـ6 كليبات في لبنان وتركيا وإسبانيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المطربة رحمة تعلن إصابتها وأسرتها بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا