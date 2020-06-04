المطربة رحمة تعلن إصابتها وأسرتها بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

كشفت المطربة رحمة عن إصابتها وأسرتها بفيروس كورونا.

وقالت رحمة، عبر حسابها على فيس بوك: "أنا وأهل بيتي جمعيا عندنا كورونا".

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يشار إلي أن المطربة رحمة، خلال عام 2019، قررت العودة مرة أخرى إلى الغناء، خاصة في ظل بعدها خلال السنوات الماضية عن تقديم أي ألبومات غنائية.

وقدمت خلال سنوات عملها في مجال الغناء 3 ألبومات غنائية، وقامت بتصوير 6 أغانٍ منها على طريقة الفيديو كليب في أكثر من دوله حيث تم تصوير الـ6 كليبات في لبنان وتركيا وإسبانيا.