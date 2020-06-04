بالكمامة والنظارة السوداء.. أحمد حلمي: "بوليس الكورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري: نشر الفنان أحمد حلمي صورة له على " إنستجرام" مرتدياً كمامة، ونظارة سوداء. وعلق: " بوليس الكورونا" يُذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمي فيلم " خيال مآتة" تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعي، بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، بيومي فؤاد، حسن حسني، خالد الصاوي، إنعام سالوسة، انتصار، عبدالرحمن أبو زهرة، سامي مغاوري، لطفي لبيب، محمود الليثي.

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